Azerbaycan Cumhuriyet Günü, Şuşa'da Mehter Marşı'yla kutlandı
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Azerbaycan Cumhuriyet Günü, Şuşa'da Mehter Marşı'yla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümü nedeniyle askeri tören düzenlenirken, askeri geçitte Mehter Marşı da okundu.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümü nedeniyle askeri tören düzenlenirken, askeri geçitte Mehter Marşı da okundu.

Karabağ'ın incisi ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümü nedeniyle askeri tören düzenlendi. Azerbaycan Ordusu askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, 1. Karabağ ve Vatan Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu tören, askerlerin marşlar eşliğinde Şuşa sokaklarında yaptığı geçidin ardından sona erdi. Askeri bando, geçitte Mehter Marşı'nı da okudu.

Ermenistan güçlerince 8 Mayıs 1992'de işgal edilen Şuşa, Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı. - BAKÜ

Azerbaycan Cumhuriyet Günü, Şuşa'da Mehter Marşı'yla kutlandı
Azerbaycan Cumhuriyet Günü, Şuşa'da Mehter Marşı'yla kutlandı
Azerbaycan Cumhuriyet Günü, Şuşa'da Mehter Marşı'yla kutlandı
Azerbaycan Cumhuriyet Günü, Şuşa'da Mehter Marşı'yla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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