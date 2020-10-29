- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti

29.10.2020 11:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:36

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dün Smerç füzesi ile saldırı gerçekleştirilen Berde'yi ziyaret etti.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti

BERDE - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dün Smerç füzesi ile saldırı gerçekleştirilen Berde'yi ziyaret etti. Füzenin düştüğü bölgeleri gezen Hacıyev, Ermenistan saldırısı ile bir kez daha sarsılan Berde halkı ile sohbet etti. Hacıyev, hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakttı, yetkililerden bilgi aldı.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Hadise Cem Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Babel Yücel İldiz Mehmet Topal Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Bakan Fransa Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 11:36:42. #1.14#
title