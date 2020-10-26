Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, ateşkes ihlallerinden Ermenistan'ı sorumlu tuttu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, ateşkes ihlallerinden Ermenistan'ı sorumlu tuttu

26.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:38
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, ateşkes ihlallerinden Ermenistan'ı sorumlu tuttu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ilan edilen ateşkes ihlalinden Ermenistan'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ilan edilen ateşkes ihlalinden Ermenistan'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

Hacıyev, yazılı açıklama yayımlayarak ateşkes ilanından hemen sonra Azerbaycan birliklerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını vurguladı.

Ermenistan'ın 10 ve 18 Ekim'de ilan edilen ateşkesleri alenen ihlal ettiğini belirten Hacıyev, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar, Ermenistan'ın insani ateşkesi sözde desteklediğini, ateşkesi Azerbaycan birliklerine ve yerleşim birimlerine ateş açmak, güç toplamak ve yeni mevziler kazanmak için kullandığını bir kez daha gösteriyor. Ermenistan'ın hedefi işgal temelli statükoyu korumak ve güçlendirmektir. Azerbaycan tarafı temkinli davranıyor. İnsani ateşkes ihlallerine ilişkin bilgiler toplanıyor ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere bilgi veriliyor. Ateşkes ihlallerinden Ermenistan sorumludur."

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Ağdam bölgesine, Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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