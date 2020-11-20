Son Dakika | "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti"
20.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:26
Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti" dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı