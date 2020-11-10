Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi

10.11.2020 02:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 02:20
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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