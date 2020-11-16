Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ziyaret etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ziyaret etti

16.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı cephe bölgesini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı cephe bölgesini ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giyen Aliyev'in Fuzuli ilinin yerleşim birimlerinde birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görülüyor.

Aliyev, arabasından çıkarak halkı selamlıyor, vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulunuyor.

"Karabağ", "İlham" diye slogan atan vatandaşlar bir taraftan da o anları telefonlarının kameralarına kaydediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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