Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala işgal altında olan topraklarımız var, hala savaş devam ediyor. Eğer Ermenistan yönetimi benim şartlarımı kabul etmezse sonuna kadar devam edeceğiz. Nerede sizin güçlü ordunuz. Biz o orduyu yok ettik. Azerbaycan ordusu tek başına düşmanı topraklarından kovuyor" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı