Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti
13.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta kademesi Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Akar ve beraberindeki heyetin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün bulunduğu ifade edildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın da görüşmede hazır bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakü temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'dan ayrılacak.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA

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