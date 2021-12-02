Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma ziyareti için Bakü'de bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Özvar, helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziye dileklerinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda başarıyla geliştiğine ve eğitimdeki iş birliğinin ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolüne işaret edildi.

Aliyev ve Özvar, eğitim alanındaki iş birliğinin geleceği, Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması ve diğer konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonrasında Özvar, Aliyev'e hediye takdim etti.