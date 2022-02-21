Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın resmi ziyaret için Rusya'ya gidecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Aliyev'in yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Görüşmede, Aliyev ve Putin'in ikili ilişkilerle ilgili konuları ele alacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, 22 Şubat'ta Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak Aliyev ile görüşecek. Görüşmelerin ardından, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefik düzeyine çıkaran bir iş birliği bildirgesi imzalanacak." ifadesine yer verildi.