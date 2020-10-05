Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

05.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:19
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrayıl bölgesinin Şeyhali Ağalı, Sarıccali, Mazra köylerini ve farklı yönlerde birçok stratejik noktayı kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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