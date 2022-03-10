Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi
AA - Fırat Taşdemir - Politika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
ANKARA (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.