Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi - Haberler

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

AA - Fırat Taşdemir - Politika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

ANKARA (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

AA / Fırat Taşdemir - Politika

Esenboğa Havalimanı, İlham Aliyev, Enerji, Ankara, Politika, Haberler

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