Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Müttefiklik Sözleşmesi'nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na...
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'D-8 ile Yeni Bir Dünya' temalı uluslararası zirvenin açılışına mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "D-8 ile Yeni Bir Dünya" temalı uluslararası zirvenin açılışına mesaj gönderdi Açıklaması
D-8 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ'NÜN 24'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI YAPILDI
D-8 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ'NÜN 24'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI YAPILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 16:35:46. #1.13#

title