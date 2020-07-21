Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türk halkına olan sevgim sır değil"
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türk halkına olan sevgim sır değil"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda Azerbaycan'a destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türk halkına olan sevgim sır değil." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:
21.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:28

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda Azerbaycan'a destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türk halkına olan sevgim sır değil." dedi.

Aliyev, şehit aileleri ve gazilere devlet tarafından ev ve arabaların dağıtıldığı törende konuşma yaptı.

Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da Azerbaycan'a yönelik saldırısına değinen Aliyev, bu konuda Azerbaycan'a ilk desteğin Türkiye'den geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a açık şekilde destek gösterdiğini ve Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirttiğini hatırlatan Aliyev, "Erdoğan, iki kardeş ülkenin hep birlikte olacağını söyledi. Bu destek için kardeşime derin şükranlarımı sunuyorum. Bu günlerde sürekli temas halindeyiz. Beni aradı, desteğini dile getirdi ve şehitlerimize başsağlığı diledi. Sonuna kadar birlikte olacağımızı söyledi." ifadelerini kullandı.

Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bu kadar yakın başka ülkelerin olmadığını belirten Aliyev, "Ben de her zaman arkadaşım ve kardeşim Erdoğan'a büyük saygı duydum. Türk halkına olan sevgim sır değil. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer üst düzey yöneticileri, savunma bakanı, dışişleri bakanı, milletvekilleri de Azerbaycan'a tam desteklerini ifade etti." diye konuştu.

"Gel, teke tek savaşalım"

Çatışmalar başladığında Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü (KGAÖ) olağanüstü toplantıya çağırdığını fakat bunun örgütün diğer ülkeleri tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Aliyev, Erivan yönetimine karşı şunları söyledi:

"Ermenistan bir zamanlar, şimdi koşarak yardım istediği KGAÖ'nün Genel Sekreteri'ni tutuklamıştı. Belarus temsilcisinin genel sekreter seçilmesine karşı çıkmıştı. Peki ne oldu da o zaman kötü olan, hakaret ettiğin KGAÖ'nün eteğine yapışıyorsun. Gel teke tek savaşalım, teke tek. Bakalım sonu ne olacak."

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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