Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

02.11.2020 13:48 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de, Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti. Hisarcıklıoğlu görüşmeye ilişkin, "Azerbaycan ziyaretimizde Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetimizi kabul etti. Dayanışma ve destek mesajlarımızı aktardık" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Türk Keneşi Genel Sekreteri, Büyükelçi Bagdat Amreyev, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Şarşekeyev ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov da yer aldı. - BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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