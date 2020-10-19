Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:11
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, eski Hudaferin Köprüsü üzerinde Azerbaycan bayrağını dikti. Azerbaycan halkına sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde, Azerbaycanlı askerler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarılması hakkında bilgi verdi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Engin Yıldırım Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Cansu Dere Derviş Zaim İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 01:11:42. #1.14#
title