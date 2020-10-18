- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı
18.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:52
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı.
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı
BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, eski Hudaferin Köprüsü üzerinde Azerbaycan bayrağını dikti. Azerbaycan halkına sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde, Azerbaycanlı askerler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarılması hakkında bilgi verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı