- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Rusya bizim komşumuz, tarihi ortağımız ve arkadaşımız"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi şehrinde görüştü.

Rusya'ya resmi ziyaret düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Aliyev ile Putin yapılan görüşmelerin ardından basının karşısına çıktı. Düzenlenen basın toplantısında, Ağustos ayında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Hazar Zirvesi'nde Hazar Denizi'nin yasal statüsüne dair önemli bir sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Putin, "Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Yapıcı ve iş atmosferinde geçen müzakereler sona ermiştir. Rusya ve Azerbaycan'ın arkadaşlık ve işbirliği gelenekleriyle sahip olduğu unutulmamalıdır. Devletlerimiz arasındaki ilişkiler, iyi komşuluk ilkelerine ve birbirlerinin menfaatlerine saygı temelinde oluşmuştur" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri bir adım öteye taşıdığını vurgulayan Putin, "Bugün yapılan görüşmeler, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin daha da geliştirilmesine daha fazla destek sağlayacağına inanıyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan Ortak Deklarasyon ve aynı zamanda bir hükümetler ve kurumlar arası anlaşma paketidir. Bu program, ticaret ve karşılıklı yatırımların arttırılması, ulaşım yolları oluşturulması, kültürel ve turizm değişimleri dahil olmak üzere insani etkileşimin artırılması gibi önemli konularda yol haritasını içermektedir. Rusya-Azerbaycan ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık yüzde 35 artarak 2,5 milyar dolara ulaştı. Rusya ile Azerbaycan arasında doğrudan yatırımlar 1,5 milyar dolar oldu, Azerbaycan pazarında 700 ortak firma bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Ulaşılan anlaşmalar Rusya-Azerbaycan dostluğunu daha da güçlendirmeye hizmet edecek"

Bölgesel işbirliğini de görüştüklerini söyleyen Putin, "70'den fazla Rus iş adamı, Azerbaycan'la ekonomik ilişkileri sürdürmektedir. Bunlardan 17'sinin ticaret-ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliği konusunda çerçeve anlaşmaları bulunmaktadır. Bir sonraki bölgesel forumu bu yıl Ekim'de düzenlenecek. Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Dağlık Karabağ sorununa da değindik. Minsk Grubu'nun eş başkanı olarak Rusya, ihtilafın barışçıl çözümüne mümkün olan her türlü desteği vermeye devam edecektir. Sonuç olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, tüm Azerbaycanlı dostlarımız ve meslektaşlarımıza kapsamlı ve verimli görüşmeleri için teşekkür etmek isterim. Ulaşılan anlaşmaların Rusya-Azerbaycan dostluğunu daha da güçlendirmeye hizmet edeceğine ve ülkelerimizin ve halklarımızın yararına karşılıklı olarak yararlı işbirliğinin geliştirilmesini destekleyeceğine inanıyorum" dedi.

"Rusya bizim komşumuz, tarihi ortağımız ve arkadaşımız"

Rusya ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, "Görüşmede ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri kapsamlı şekilde görüştük. Görüştüğümüz meselelerin bölgesel güvenlik meseleleri olduğunu, öncelikle Azerbaycan halkının büyük acı çektiği ve uzun süredir devam eden Ermeni-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümü meselesi olduğunu belirtmek isterim. Uzun yıllardır, Azerbaycan toprakları Ermeni işgali altındadır. Bu çatışmanın sonucu olarak 1 milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci ve göçmen durumuna düştü. Çatışmanın en kısa sürede çözülmesi vatandaşlarımızın tarihi topraklarına dönmelerine ve bölgemize barış, istikrar ve işbirliği getirmelerini sağlayacaktır. Rusya, anlaşmanın çözümü ile ilgilenen AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak düzenleme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Rusya bizim komşumuz, tarihi ortağımız ve arkadaşımız. Rusya'nın çatışmayı çözme çabalarının devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Petrol ve gaz işbirliği ile ilgili önemli belgeler imzalandığını belirten Aliyev, "Bu, işbirliğimizin geleneksel bir tarafı. Putin, Rus bankalarının Azerbaycan'daki bazı önemli ulaşım, altyapı ve endüstriyel projelerin uygulanmasında aktif olarak yer aldığını kaydetti. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün, askeri alanda gelecekteki işbirliğini de görüştük. Bu işbirliğinin zaten büyük gelenekleri var. Azerbaycan'ın Rusya'dan satın aldığı askeri ürünlerin maliyeti 5 milyar dolara çıkıyor ve bu eğilimin artması bekleniyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonuna devam ettiği için Rusya, dünyadaki en önemli askeri ürün üreticisi ve bu ürünlerin uluslararası pazarların tedarikçisi konumundadır" diye konuştu.

(KN-YŞ-SO-D)