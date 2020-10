Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Paşinyan, Azerbaycan halkından özür dilemeli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, teröristlerin Dağlık Karabağ'a getirilerek eğitildiği konusunda bilgileri olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri ve Türkiye ile ilişkileri ele aldı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda her şeyin yolunda gittiğini belirten Aliyev, "Şimdiye kadarki bütün hedeflerimize ulaştık. Azerbaycan ordusu başarıyla ilerliyor. Birçok yerleşim yeri, bir şehir, birkaç köy işgalden kurtarıldı. Şu anda çeşitli yönlerde şiddetli savaşlar yaşanıyor. Bildiğiniz gibi Cebrail şehri dün kurtarıldı ve Cebrail bölgesindeki bazı köyler de kurtarıldı. Umuyorum ki Azerbaycan ordusu görevini başarıyla sürdürmeye devam edecek ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü yeniden sağlanacaktır. Bu bizim ana hedefimizdir. Bu hedef, tarihsel adaleti sağlayacaktır. Çünkü Dağlık Karabağ ve diğer işgal altındaki topraklar Azerbaycan'ın tarihi topraklarıdır. Uluslararası hukuk açısından bu topraklar Azerbaycan devletine aittir" dedi.

"PAŞİNYAN, AZERBAYCAN HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ"

Ateşkesin belli şartlar altında sağlanması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Çünkü şimdiye kadar bize yöneltilen çağrılar sadece ateşkes sağlamak, savaşı durdurmak ve ardından müzakerelere devam etmek içindir. Hangi müzakerelerin devam edeceği, hangi temelde devam edeceği bize söylenmedi. Yaklaşık 30 yıldır bu müzakerelere büyük umutlarla katılıyoruz. Umudumuz olmasaydı elbette bu müzakerelere katılmazdık. Müzakereler her zaman mevcut ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler arasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması meselesidir. İşgal altındaki toprakların kademeli olarak bize geri dönmesi ve ardından barışın sağlanması tartışma konusu oldu. Ancak bugünün Ermenistan'ı en başından beri öğrendiğimiz ilkeleri çiğneyerek bize yeni bir saldırı başlattı. Elbette bir karşı saldırı başlatıyoruz ve Azerbaycan askerlerinin yardımıyla topraklarımızı kurtarıyoruz. Dolayısıyla ateşkesi tek başına yeniden kurma meselesi tartışılamaz. Şartlarımız var. Bunu zaten resmi olarak belirttim. Bize çok ciddi garantiler verilmeli. Uluslararası arabulucular bu garantileri bize teyit etmelidir. Aynı zamanda Ermenistan'ın işgal altındaki topraklardan çekilmesi için hangi gün hangi bölgeyi terk edeceği konusunda bize bir takvim verilmelidir. Tabii o zaman savaş sona erecek. Çünkü bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz ama çözülmedi. Bugün şanlı Azerbaycan ordusu başarılı operasyonlarını yürütürken ve atalarımızın topraklarını özgürleştirirken şu çağrılar geliyor; ilerlemeyin, ara verin. Savaşın kendi kuralları, kendi kanunları vardır. Her günün kendine göre bir anlamı vardır. Ara verirsek diğer taraf toplanacak ve ek güçler toplayacaktır. Konuşmalarından şimdiden bu savaşa Ermenistan dışında yaşayan Ermenileri de dahil ettiklerini gösteriyor. Böylece bu savaşı bölgesel arenadan çıkarıp küresel bir savaşa dönüştürmek istiyorlar. Bu nedenle ateşkes konusunda aynı söze sahibiz. Biz buna hazırız. Ama benim de duyurduğum belli koşullar var. Bir yıl önce Ermenistan Başbakanı topraklarımızda 'Karabağ Ermenistan'dır' demiştir ve Azerbaycan halkından özür dilemeli. İkinci olarak Karabağ'ın Ermenistan olmadığını söylemelidir. Üçüncüsü, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. Dördüncüsü Ermenistan güçlerinin hangi gün ve hangi bölgeden ayrıldığını açıklamalıdır. Bu koşullar Minsk Grubu eş başkanları tarafından onaylanmalıdır. Bu durumda tabii ki ateşkes yeniden sağlanacak ve böylece bu konu müzakerelerle çözülecek ve Azerbaycan halkı memleketlerine dönecektir. Ama bunun ne zaman olacağını bilmemiz gerekiyor. 30 yıldır beklediğimiz için 30 yıldır bize verilen sözler, söylenen sözler gerçekleşmiyor. Azerbaycan halkı artık buna tahammül edemez, Azerbaycan devleti bunu yapamaz. Bize ne zaman ve hangi bölgeden ayrılacağına dair somut, gerçek bir tarih söylenmeli" dedi.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DEVLET"

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye güçlü ve dünyada büyük potansiyeli olan bir ülke, bizim komşumuz, Ermenistan'ın komşusu, Güney Kafkasya'nın komşusu. Bu nedenle tabii ki Türkiye bu çalışmada aktif olmalı ve bu vesileyle benim ve Azerbaycan halkı adına başta sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin ilk saatlerden beri gösterdiği destek ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle biz tüm Azerbaycan halkı bunun için derin bir minnettarlıkla yaşıyoruz. Aynı zamanda bu savaşların tırmanmaması için Türkiye'nin kararlılığı çok önemli. Türkiye, sonuna kadar Azerbaycan'layız dedi. Dolayısıyla Türkiye bir sonraki barış sürecinde olmalıdır. Elbette barış süreci başlayacak, savaş her zaman yapılamayacak ve ne kadar erken olursa o kadar iyi. Bu bizim görüşümüzdür ve böylelikle bölgede kalıcı bir barış sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

"MACRON ÖZÜR DİLEMELİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u özür dilemeye davet ettiğini vurgulayan Aliyev, "Fransa bizi var olmayan şeylerden dolayı suçladığı için Macron bizden özür dilemeli. Macron, Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte bölgeye terörist getirdiğini ve 'Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı fethetmek istiyor ve biz buna izin vermeyeceğiz' dedi. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet topraklarını fethedebilir mi? Yani eş başkan, Ermenilerin bu topraklara kaçak olarak yerleştiğini ve tüm tarihi anıtlarımızı, camilerimizi, mezarlarımızı ve evlerimizi tahrip ettiklerini bilmiyor mu? Ağdam ve Fuzuli'nin resimlerine bakın. Yarı yıkılmış camilerimizde domuzları ve inekleri tutuyor. Tüm Müslümanlara hakaret ediyor. Görmüyorlar mı?" dedi.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER DÜNYAYA ÖRNEK"

Azerbaycan bayrağının yanında Türk bayrağının dalgalanmasından gurur duyduğunu ifade eden Aliyev, "Doğru. Gurur duyuyoruz. Bu doğaldır. Kardeşliğimiz ebedidir ve kardeşliğimiz her sınavdan geçmiştir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyaya örnek olduğunu biliyorsunuz. Bu konudaki sözümü defalarca söyledim. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım ortak basın toplantılarında defalarca söyledim, bugün dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın başka bir ülke yok ve bu sadece sözde değildi. Bunlar içten duygulardır. Birliğimiz tarihimize, ortak etnik kökenimize, dilimize, dinimize, kardeşliğimize dayanmaktadır. Sevgili kardeşim Tayyib Bey ile olan tarihi hizmetim, çok sağlam bir temelde modern bir Türk-Azerbaycan birliği oluşturmuş olmamızdır. Azerbaycan'ın her yerinde Türk bayrakları, Türkiye'de de Azerbaycan bayrakları var. Birbirimizden ayrılmadık, birlikteyiz. Bu olaylar bir kez daha bize Türkiye'nin en çok, tartışmasız ve kararlı bir şekilde ilk desteği veren ülke olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhurbaşkanının çok cesur ve kararlı açıklamaları birçok ülkeye bir uyarı oldu, uzak durun, karışmayın, Azerbaycan yalnız değil, Türkiye ile ve Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında. Her konuda, her pozisyonda birbirimizi destekliyoruz ve birliğimiz sonsuza kadar sürmelidir. Bu vesileyle diğer dost ve kardeş ülkelerimize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'den sonra bizi destekleyen ikinci ülke Pakistan, ardından Afganistan oldu ve daha sonra birçok ülke bizi destekledi. Her birine, o ülkelerin başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu zor dönemde elbette dayanışmaları ve destekleri bizim için çok önemli ve bize manevi güç veriyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA SORUMLU VE BÜYÜK BİR ÜLKE OLARAK HAREKET EDİYOR"

Bu süreçte Rusya'nın tavrına değinen Aliyev, "Rusya bizim komşumuzdur. Rusya ile ilişkilerimiz başarıyla gelişiyor. Bugün Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler birçok alanda çok yüksek seviyede. Rusya bu konuda çok sorumlu ve büyük bir ülke olarak hareket ediyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor ve herhangi bir tarafı desteklemek gibi bir durum tartışma konusu değil. Ancak Ermenistan'ın bundan büyük umutları vardı. Ermenistan'ın bu çatışmayı bölge dışına çıkarma amacı Rusya'yı buraya çekmektir. Ermenistan neden şu anda Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a saldırıyor? Eğer saldırırsak, Rusya ve diğer ülkelerle birlikte katıldığı Toplu Güvenlik Antlaşması Teşkilatı Genel Sekreterine başvurarak Azerbaycan'ın bize saldırdığını söyleyip gelin bize yardım etsin çağrısında bulunacak. Temmuz ayında Ermenistan-Azerbaycan sınırında bu provokasyonu neden yaptılar? Tovuz, Karabağ bölgesinden uzakta. Yani Rusya'yı bu işe dahil etmek istiyor ve bu da başka bir provokasyon ve eminim başarılı olmayacak" dedi.

"TERÖRİSTLERİN DAĞLIK KARABAĞ'A GETİRİLDİĞİ VE EĞİTİLDİĞİ KONUSUNDA BİLGİMİZ VAR"

Teröristlerin Dağlık Karabağ'a getirildiği ve eğitildiği konusunda istihbarat aldıklarını aktaran Aliyev, "PKK terörist grupları. Bununla ilgili çok fazla bilgi vardı. Birkaç yıl önce bu konuyu uluslararası platformlarda gündeme getirdik. Eğitilmişler ve bugün de eğitim aldıklarını istisna etmiyoruz. Bunu ancak yüzde yüz gerçekleri öğrendikten sonra söyleyeceğim. Ancak Ermenistan ve diğer bazı ülkelerden farklı olarak, yüzde 100 doğrulanmamış bilgileri ifşa etmiyoruz. Başka bir örnek verebilirim, Türk F-16'nın Ermeni SU-25'i düşürdüğünü iddia ederek aleyhimize dava açtı. Kanıtla dedim. Bilgiye sahibiz, bu kara propagandanın tüm üyeleri tarafından ortaya çıktı. Şimdi durumun böyle olmadığını kendileri gördüler. Ama biri bizden mi özür diledi? Hayır. Bize iftira attılar ve sonra bunun bir yalan olduğunu gördüler" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN ÜRÜNLERİNE SAHİP OLMAMIZ BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Türk SİHA'larına değinen Aliyev, "Bunun çok büyük bir etkisi var. Bu silahlı uçaklar dünyanın en son teknolojiye sahip cihazlarıdır ve Azerbaycan ordusundaki varlıkları ordumuzu büyük ölçüde güçlendirdi. Bu cihazlar bizim için büyük fırsatlar meydana getirdi ve aynı zamanda insan gücü kaybı o kadar da büyük olmadı. Çünkü bu imkanlara sahip olmasaydık Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve işgal altındaki topraklarda 30 yıl boyunca inşa ettiği tahkimatları, tankları, topçuları ve roketatarları imha etmek daha zor olurdu. Daha fazla insan ölebilirdi. Dolayısıyla bu mükemmel teknolojik entelektüel ürün, Türk halkının potansiyelini göstermektedir. Türkiye gibi müttefiki olan bir ülkeyiz. Türkiye gibi bir müttefikimiz ve kardeşimiz olduğu için çok mutlu bir ülkeyiz. Elbette Türkiye'nin bize sağladığı manevi destek kadar Türk savunma sanayisinin ürünlerine sahip olmamız bizi güçlendiriyor ve tüm dünya görüyor. Bugün Türk ordusu NATO'nun ikinci ordusudur. Türk ordusunun önünde kimse duramaz. Herkes gördü, herkes anladı. Ayrıca daha küçük bir Türk ordusu modeli inşa ediyoruz ve umarım bunu birlikte inşa ederiz. Bölgede kimse önümüzde duramaz. Bizim davamız ve Türkiye davası doğru olanı. Kendimizi savunuyoruz, vatandaşlarımızı koruyoruz, toprak bütünlüğümüzü korumak istiyoruz. Başka bir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Ama bize ait olan bizde kalmalı. Ermeniler 30 yıldır kadim topraklarımızı kullanıyorlar. İnsanların bu topraklara dönmesine izin verilmiyor. Uluslararası arabulucular kayıtsız kalıyor. Bu durumda Azerbaycan bunu kendisi yapacak" dedi.

