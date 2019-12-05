Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti, ülke 9 Şubat'ta erken seçime gidiyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, parlamentoyu feshetti. 10 milyon nüfuslu, petrol ve doğal gaz zengini Kafkasya ülkesi 9 Şubat'ta erken seçime gidecek
05.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci dönem parlamentoyu feshetti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in, erken genel seçimlerin 9 Şubat 2020'de yapılmasına karar verdiği duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com