Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan'a açılacak ulaştırma koridorunu değerlendirdi Açıklaması
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan'a açılacak ulaştırma koridorunu değerlendirdi Açıklaması

07.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:34
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan'a açılacak ulaştırma koridorunu değerlendirdi Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan'dan geçerek birleştirecek ulaştırma koridorunun Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafından kullanılacağını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan'dan geçerek birleştirecek ulaştırma koridorunun Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafından kullanılacağını bildirdi.

Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, işgalden kurtarılan Zengilan ilinin Ağbend kasabasına kadar yeni demir yolu hattı inşa edeceklerini belirtti.

O güzergahta eskiden var olan hattın işgal döneminde Ermenilerce tahrip edildiğini söyleyen Aliyev, hattın Nahçıvan'a koridor açmak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Muhatabımız elbette Rusya'dır"

Aliyev, Nahçıvan'a açılacak koridor konusunun 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiride yer aldığını hatırlatarak "Bu hat mutlaka açılacak ve bölgeye yeni olanaklar getirecek. Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafından kullanılacak bu hat, gelecekteki çok taraflı iş birliği için özel bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Nahçıvan'daki demir yolu hatlarının modernleşmesi hususunda da çalışmalar yürüteceklerine değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Ermenistan demir yollarının, Rusya demir yollarının mülkiyetinde olduğu göz önünde bulundurulursa, muhatabımız elbette Rusya'dır. Çünkü Ermenistan devletinin Mehri demir yolu projesiyle ilgisi yok. Bu konuyu Rusya ile müzakere ediyoruz. Çünkü Rusya demir yolları, Ermenistan demir yollarının sahibidir. Ön görüşmeler olumlu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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