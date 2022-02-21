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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva'yı Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve diğer yetkililer karşıladı.

Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Devlet Başkanı, İlham Aliyev, Moskova, Rusya, Politika, Haberler

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