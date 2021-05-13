Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'ın sembol şehrinde duygusal anlar yaşadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da duygusal anlar yaşadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da duygusal anlar yaşadı.

Aliyev, Şuşa'da düzenlenen "Harıbülbül" müzik festivalinin ikinci gününde gala konserine katıldı.

Konserin sonunda, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in eski konuşmalarından kesitler seslendirildi.

Haydar Aliyev'in Şuşa ve bir zamanlar işgal altındaki diğer bölgelerle ilgili söylediği sözler, İlham Aliyev ve diğer katılımcıları duygulandırdı.

Haydar Aliyev'in "Sizinle Şuşa'ya gitmeyi arzu ediyorum. Gideceğiz, inanın bana gideceğiz. Şuşa Azerbaycan'ın gözüdür, her Azerbaycanlı için gurur kaynağıdır. Şuşa, kültürümüzün ve tarihimizin sembolüdür. Şuşa hepimiz için değerlidir. Sadece Şuşa değil, Laçın dağları da çok değerlidir. Laçın olmadan asla yaşayamayız. Ağdam gibi güzel bir şehir, Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan, Gubadlı, Kelbecer'in pınarları. Onlarsız yaşayamayız." sözleri İlham Aliyev ve diğer katılımcılarla ayakta alkışlandı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı