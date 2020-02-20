Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İtalya'da

20.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:02

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Hazar bölgesinden çıkarılan doğal gazın, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) ile Avrupa'ya ulaşmasının, Hazar ve Akdeniz bölgelerinin istikrar ve gelişimine katkı sağlayacağını bildirdi.

Resmi ziyaret için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile görüştü. İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan'ın İtalya için bölgede dost ve ortak ülke olduğunu belirten Mattarella, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin sadece enerji düzeyinde değil, aynı zamanda ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan büyük bir kalite ve yoğunluk içerdiğinin üzerinde durduk. Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan (Giuseppe) Conte arasında imzalanacak çok boyutlu stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiri, ilişkilerimizin her yönüyle mükemmel durumunu vurguluyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari boyutun yoğun şekilde büyüdüğünü dile getiren Mattarella, "Bu çerçevede güney gaz koridorunun inşası için verdiğimiz taahhüt bunun bir parçasıdır. Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) devreye girmesi sadece Azerbaycan ve İtalya arasındaki iş birliğini geliştirmeyecek aynı zamanda Hazar bölgesi ile Akdeniz bölgesi arasındaki ilişkilerin istikrar ve gelişimine de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.



Ev sahibi Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ meselesinin İtalya için de büyük önem taşıdığını ifade ederek "Dağlık Karabağ meselesinde kalıcı ve istikrarlı bir çözüm arayışını da ele aldık. Mevcut müzakere formatlarını kısa zamanda dostane bir tanıma ulaşılabilmesi ümidiyle destekliyoruz." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de TAP projesinin gerçekleşmesine verdiği destekten ötürü Mattarella'ya teşekkür ederek "TAP'ın yüzde 92'si tamamlanmış durumda. 7 devlet arasındaki iş birliğinin sembolü, özel bir proje. Cumhurbaşkanı Mattarella kendisi Azerbaycan'a geldiğinde bu konuyu ele almıştık. Kendisinin ziyareti sonrasında bu projenin yapımı hız kazandı." şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Çözüm, daha önce kabul edilmiş BM kararları temelinde gerçekleşmelidir. Ermeni tarafından garip açıklamalar var. Ermenistan Başbakanı, Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir devlet olduğunu söyledi. Bu doğru değil çünkü o bölge Azerbaycan'ın tarihi bir parçası ve bu durum, uluslararası toplum tarafından da tanınıyor. Bu çatışmanın çözümü uluslararası hukuk ilkelerine dayanmalıdır."

-Aliyev'in Roma temasları



İtalyan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Başbakanlık Sarayı Chigi'ye geçen Aliyev, burada da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından resmi törenle karşılandı. Conte ve Aliyev'in baş başa görüşmelerinin ardından ortak bildiriye imza attı ve iki ülke arasındaki kültürden spora bazı anlaşmaların imza törenine katıldı.



İlham Aliyev, yarın da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bakanlıkta İtalya-Azerbaycan İş Forumuna katılacak.

Cumhurbaşkanı Aliyev, cumartesi sabahı da Roma'ya komşu devlet Vatikan'a geçerek burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşecek.

Kaynak: AA