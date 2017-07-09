Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İstanbul'da





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Özel uçakla saat 13.00'da İstanbul'a gelen Konuk Cumhurbaşkanını Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı. Aliyev, askeri tören mangasını selamladıktan sonra makam aracıyla konukevinden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------



-Aliyev'in uçaktan inişi



-Askeri tören mangasını selamlaması



-Makam aracına gelişi



-Makam aracını havalimanından ayrılışı - İstanbul