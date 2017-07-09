Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Istanbul'a Geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22. Dünya Petrol Kongresine (WPC) katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22. Dünya Petrol Kongresine (WPC) katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Özel uçakla gelen Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş ile bazı ilgililer karşıladı.
Resmi araçla havalimanından ayrılan Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.