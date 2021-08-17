Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "İşgal sırasında Ermeniler doğal kaynaklarımızı yağmaladı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Kelbecer ve Laçın'ı ziyaret ederek, burada yaptığı konuşmada, "İşgal sırasında Ermeniler doğal kaynaklarımızı yağmaladı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Kelbecer ve Laçın'ı ziyaret ederek, burada yaptığı konuşmada, "İşgal sırasında Ermeniler doğal kaynaklarımızı yağmaladı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer ve Laçın'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev dün yaptığı ziyareti kapsamında Toğanalı-Kelbecer kara yolu üzerinde Murovdağ'da ve Kelbecer-Laçın kara yolu üzerinde inşa edilecek tünellerin temelini attı. Laçın Uluslararası Havalimanı'nın temelini de atan Aliyev, Kelbecer kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Aliyev, ziyareti kapsamında Kelbecer'deki İstisu kaplıcasını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer ilini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi, talimatım üzerine 14 ekonomik bölge oluşturuldu. Bunlar arasında 2 ekonomik bölgenin, Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinin, oluşturulması öne çıkıyor. Bence bu çok doğru bir adım. Bu, hem tarihe hem de geleceğe dayanmaktadır çünkü hem Karabağ hem de Zengezur bizim tarihi topraklarımızdır. Karabağ ekonomik bölgesinde Karabağ bölgesinin tüm illeri birleştirildi. Doğu Zengezur ekonomik bölgesinde Doğu Zengezur'a ait iller birleştirildi. Batı Zengezur ise şu anda Ermenistan'ın kontrolü altında. Fakat Zengezur koridorunun yapımı sonucunda tabii ki bu koridor aracılığıyla vatandaşlarımızı ata yurtlarına geri getireceğiz. Böyle planlar var ve bu çok doğal çünkü vatandaşlarımız, bugünkü Ermenistan topraklarından, sadece Zengezur'dan değil, aynı zamanda burasıyla sınırda bulunan Göyçe bölgesinden de kovulmuşlar ve onların ata yurtlarına giderek orada yaşamaya hakları var. Biz bunu bir sonraki aşamaya bırakıyoruz" dedi.

Kelbecer ve Laçın istikametinde devlet sınırlarının güçlendirilme çalışmalarının yapıldığına dikkat çeken Aliyev, "Bu sınır yaklaşık 30 yıl Ermenilerin elindeydi ve mayıs ayında karlar eridikten sonra biz bu sınırlara gittik, mevzilerimizi belirledik, Zengezur'a yerleştik ve orada yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Orası bizim toprağımız. Ermenistan tarafından dile getirilen fikirler tamamen asılsızdır. Biz kendi toprağımızdayız, Karagöl de bizim, diğer yerler de bizimdir. Biz geldik. Bu bölge, 30 yıl Ermenilerin elindeydi. Eğer sınır onların dediği yerden geçiyorsa, orada kalsalardı. Ne oldu peki? Biz geldikten sonra, bizim doğru yere yerleşmediğimizi söylediler. Biz nerede gerekiyorsa orada duruyoruz ve eğer istersek, nerede uygun görürsek orada dururuz. Bunu kimse unutmasın. Şimdi Savunma Bakanlığı ve Sınır Birlikleri aracılığıyla Murovdağ'dan Araz Nehri'ne kadar tüm sınır boyunca sınır altyapısı ve askeri birlikler oluşturuluyor. Biz bu sınırlarda yerimizi sağlamlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İŞGAL SIRASINDA ERMENİLER DOĞAL KAYNAKLARIMIZI YAĞMALADI"

İşgal sırasında Ermenilerin yasa dışı olarak Azerbaycan'ın doğal kaynaklarını yağmaladığını belirten Aliyev, "Bazı yabancı şirketler bu işte onlara yardımcı oldu. Bu şirketlerin artık 2 seçeneği var, ya bize tazminat ödeyecekler ya da uluslararası mahkemeye gidecekler. Yasal işlemleri şimdiden başlattık. Tanınmış uluslararası hukuk firmalarını davet ettik ve şimdi dava açmaya hazırlanıyor. Kelbecer'de, Söyüdlü'de, Zengilan'da, Vejneli'de ve başka yerlerde altın yataklarımız yabancı şirketler tarafından sömürüldü. O firmalar buranın Azerbaycan toprağı olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı ama görmezden geldiler. Şimdi cevap verecekler. Küresel ölçekte kendilerini rezil etmemizi istemiyorlarsa gelsinler, zararı bize ödesinler, tazminat ödesinler ve ondan sonra rahat yaşayabilirler" diye konuştu.

"ERMENİLER YAKLAŞIK 60 BİN HEKTAR AĞAÇ VE ORMANI YOK ETTİ"

İşgal döneminde Ermeniler ormanları da yok ettiğini belirten Aliyev, "Şimdi elimizde uydu fotoğrafları var. İşgalden önce binlerce hektar ormanımız vardı ve şimdi ne kadarı kaldı. Ermeniler yaklaşık 60 bin hektar ağaç ve ormanı yok ettiler. Ağaçları kestiler, yağmaladılar ve götürdüler. Doğal kaynaklarımız yağmalandı, sömürüldü, nehirlerimiz zehirlendi, ormanlarımız kesildi, evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı. Bunu kim yaptı? Ermeniler. Cevap vermek zorundalar ve verecekler" ifadelerini kullandı.

^(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı