Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Aliyev, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği enerji ve ulaşım projelerinin bölgenin siyasi, ekonomik, ulaşım ve enerji haritasını değiştirdiğini söyledi.

Bu projelerin iki ülkü arasındaki güçlü ortaklık sayesinde hayata geçirildiğini belirten Aliyev, Güney Gaz Koridoru projesinin sadece Güney Kafkasya için değil, aynı zamanda Avrasya bölgesinin kalkınma ve istikrarı için önem arz ettiğini vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın, Gürcistan ekonomisindeki en büyük yatırımcılardan biri olmaya devam ettiğini, Tiflis yönetiminin reformlar uygulayarak iyi bir yatırım ortamı oluşturduğunu belirtti.

Garibaşvili de Azerbaycan ve Gürcistan'ın mükemmel ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin yüzyıllardır devam ettiğini söyledi.

Gürcistan ve Azerbaycan halklarının birbirine çok bağlı olduğunu belirten Garibaşvili, iki ülke ilişkilerini ve kardeşliği güçlendirecek daha fazla projenin ortak hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:33:15. #1.15#

title