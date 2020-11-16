- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli'de coşkuyla karşılandı- Aliyev'den cephe bölgesine ilk ziyaret

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli'de coşkuyla karşılandı Aliyev'den cephe bölgesine ilk ziyaret Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyaret ettiği Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli'de coşkuyla karşılandı

Aliyev'den cephe bölgesine ilk ziyaret

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyaret ettiği Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ilk kez ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fuzuli bölgesine gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, vatandaşları selamladı. Çevrede toplanan vatandaşlar hep birlikte "Karabağ" diye sloganlar attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ