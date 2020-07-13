Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Ermenistan'ın tüm çabaları iflas etti" - BAKÜ
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Ermenistan'ın tüm çabaları iflas etti" - BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun, ezici darbeler vurarak dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda şehit olan askerlerin intikamını aldığını bildirdi.

13.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:49

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun, ezici darbeler vurarak dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda şehit olan askerlerin intikamını aldığını bildirdi.

Aliyev, dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar dolayısıyla düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Ermenistan ordusunun dün öğlen saatlerinde aniden sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiğini söyleyen Aliyev, şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın provokasyonunu engellediğini ve gereken yanıtı verdiğini bildiren Aliyev, "Ermenistan'ın tüm çabaları iflas etti, Azerbaycan kendi sınırını korudu ve Ermeni askerleri Azerbaycan topraklarına bir santimetre bile geçemedi." dedi.

Aliyev, sınırdaki durumun halen gergin olduğuna dikkati çekerek, tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın bir taraftan temas hattında ateşkesin güçlendirilmesi için uluslararası toplumdan yardım istediğini, diğer taraftan da Azerbaycan topraklarına saldığını belirten Aliyev, "Bu çirkin ve sinsi politika Ermenistan'ı uçuruma götürecektir. Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve sınırlarını korumaya devam edecektir. Dün öğleden sonra düşmana vurulan ezici darbeler bunu bir kez daha gösterdi. Şehit olan askerlerimizin intikamı alındı, kanları yerde kalmadı ve kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'daki iç durumun bir kriz noktasına ulaştığını, aynı zamanda Azerbaycan'ın uluslararası arenada kazandığı son başarıların Erivan yönetimini endişelendirdiğini ifade eden Aliyev, Azerbaycan'a saldırıların bu nedenle yapıldığı kaydetti.

Aliyev, "Düşmana dün ve bu gece gereken yanıtı verdik. Askerlerimizin intikamı alındı ve bundan sonra da alınacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Tüm olanaklarımızı kullanarak kendimizi savunacağız." dedi.

Aliyev'in yanı sıra Başbakan Ali Asadov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve istihbarattan sorumlu yetkililerin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.

Ermenistan ordusu dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Ermenistan'ın tüm çabaları iflas etti' - BAKÜ

Kaynak: AA

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