Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Açıklaması - Haberler
Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını gelişmiş ülkelerin bile önleyemediğini belirterek, "Salgına karşı herhangi bir ilaç ve aşı henüz yok ve ne zaman olacağını da kimse bilmiyor.

19.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:40
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını gelişmiş ülkelerin bile önleyemediğini belirterek, "Salgına karşı herhangi bir ilaç ve aşı henüz yok ve ne zaman olacağını da kimse bilmiyor. Bu yüzden ilk günlerden salgının yayılmasını önlemek için pratik adımlar attık. Azerbaycan yönetimi, virüsün yayılmaması için çok önemli ve etkin tedbirler alıyor." dedi.

Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaparak, yurttaşlarını kutladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Kovid-19 dolayısıyla kitlesel kutlamaların yapılmadığını belirten Aliyev, Azerbaycan halkının bu durumu anlayışla karşıladığından emin olduğunu söyledi.

Aliyev, Azerbaycan hükümetince alınan önlemlerle halkın sağlığının ve ülkenin güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını vurgulayarak, "Her bir vatandaştan sorumluluğunun farkında olmasını ve yaşlılara özel dikkat göstermesini rica ediyorum. Yaşlı nesil, toplumumuzda her zaman saygı görmüştür. Yaşlılara saygı, bizim milli özelliğimizdir ve bu değerleri bundan sonra da korumalıyız." ifadesini kullandı.

Şimdiki durumda yaşlılara özel dikkat gösterilmesini yineleyen Aliyev, "Saygı lafla değil amelle gösterilmelidir. Hastalığın en ağır komplikasyonları yaşlılarda gözlemlenmektedir. Dünyayı saran ve pandemiye dönüşen bu hastalıkla mücadele edeceğimizden ve sonuç alacağımızdan eminim." diye konuştu.

Dünya gündemindeki bir numaralı konunun koronavirüs olduğuna ve bu hastalığın pandemi ilan edilmesine dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti:

"Bu salgının geniş şekilde yayılması, gelişmiş ülkelerin bile onu önleyemediğini gösterdi. Salgına karşı herhangi bir ilaç ve aşı henüz yok ve ne zaman olacağını da kimse bilmiyor. Bu yüzden ilk günlerde, salgının yayılmasını önlemek için pratik adımlar attık. Azerbaycan yönetimi, yeni tip koronavirüsün yayılmaması için çok önemli ve etkin tedbirler alıyor. Bu gerçekten böyle."

Aliyev, ülkede eğitime ara verildiğini, tüm kitlesel etkinliklerin yasaklandığını hatırlatarak, ülkede 4 yeni laboratuvarları olduğu ve gerekirse yenisini ekleyebilecekleri bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı rezerv fonundan 20 milyon manat

Ülkede 10 hastanenin özel sistemle çalışmaya başladığını, bu hastanelerde hem hastaların tedavi edildiğini hem de karantina tedbirlerinin uygulandığını anlatan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok ülkeyle gidiş geliş kısıtlandı, nerdeyse tamamen durduruldu. Uçuşlar iptal edildi, sınırlar kapatıldı, elektronik vize verilmesi durduruldu ve hastalığın geniş yayıldığı ülkelerden insanların Azerbaycan'a gelmesi yasaklandı. Bu tedbirlerin olumlu sonuç vereceğinden eminim. Devlet ne gerekiyorsa yapıyor. Martın başlarında bu hastalıkla mücadele için 10 milyon manat ayrıldı. Cumhurbaşkanı rezerv fonundan 20 milyon manat daha ayrılacak."

Aliyev, hastalıkla fedakarcasına mücadele eden Azerbaycanlı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, 14 Mart'ta ilan edilen sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşların ciddi şekilde cezalandırılacağı uyarısında da bulundu.

Olağanüstü hal ilan edilebilir

Söz konusu durumla ilgi bazı sorumsuzlukların yaşandığına, yurt dışından finanse edilen bazı muhalif grupların provokatif eylemlerde bulunduğuna değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Onların asıl amacı Azerbaycan'ı yok etmektir. Ülkede karışıklık ve panik olmasını istiyorlar. Onlar düşmandır ve biz bunu açıkça söylemeliyiz. Bu hastalığın sonunun ne olacağı belli değil. Dolayısıyla hastalık süresince yeni ilişki kuralları olacaktır. Olağanüstü hal de ilan edilebilir. Bu durumda beşinci kol temsilcilerinin tecrit edilmesi artık tarihi zorunluluk olacaktır. Azerbaycan halkı, onları çoktan tarihin çöplüğüne attı bile. Azerbaycan karşıtı güçlerin, beşinci kolun ve hainlerin bu durumdan faydalanarak herhangi bir provokasyon yapmasına müsaade etmeyeceğiz."

Aliyev, dünyanın yeni bir döneme adım attığına işaret ederek, tüm Azerbaycanlıları dayanışmaya ve sorumlu olmaya çağırdı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haberler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Haberler
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken James Bond Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 15:39:11. #1.14#
title