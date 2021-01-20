Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den TÜRKSOY'a teşekkür

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un da bulunduğu Türk Dünyası İşbirliği Teşkilatları Başkanlarından oluşan heyet Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un da bulunduğu Türk Dünyası İşbirliği Teşkilatları Başkanlarından oluşan heyet Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çevrimiçi formatta gerçekleştirilen görüşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'ya işgalden azat olunan Karabağ bölgesinin Ağdam ve Füzuli kentlerine yaptıkları ziyaret nedeniyle teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Aliyev, yabancı gazetecilerin "Kafkas'ın Hiroşiması" adını verdikleri Ağdam'ı ve yerle bir edilen, bayrak dikmek için bile bir binanın bulunamadığı Füzuli kentini Türk Dünyası İşbirliği Teşkilatları Başkanlarının kendi gözleriyle görmelerinin ve burada Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mirasının nasıl yok edildiğini tanıklık etmelerin önemli olduğunu vurguladı. Savaşın ilk günlerinden itibaren Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve bu amaçla yürüttüğü haklı mücadelesinin yanında olduklarını beyan eden Türk Konseyi ve TÜRKSOY'a da teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaklaşık 30 yıl süren ermeni işgalinden azat edilen Karabağ'ın kardeş ve dost ülkeler ile birlikte yeniden canlanarak ihtişamlı görümüne kavuşacağına olan inancını dile getirdi. Bölgenin yeniden canlanması ve tarihi-kültürel eserlerin yeniden inşası için TÜRKSOY'un aktif destek sağlayacağına olan inancını da vurgulayan Aliyev, bölgedeki kültür abidelerinin, kültürel mirasın tamamıyla yok edildiğinin altını çizerek, bölgenin kültür sanat mirasının yeniden canlanmasının TÜRKSOY'un çalışmalarının odak noktasında olacağına inandığını söyledi.

Türk Dünyası kültür ve sanat insanlarının tebriklerini ve salamlarını Azerbaycan halkına ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ileten TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, işgalden azat olunan Azerbaycan kentlerine ziyaretine ilişkin görüşlerini paylaştı. TÜRKSOY'un Karabağ bölgesinde gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi veren Kaseinov, Azerbaycan'ın kültür ve sanat beşiği ve bu yıl Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Azerbaycan'ın Kültür Başkenti ilan edilen Şuşa ile Karabağ'ın diğer şehirlerinde düzenlenecek kültür sanat etkinliklerinde aktif iştirak edeceklerini kaydetti. Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un yakın gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar programına Cumhurbaşkanı Aliyev'in düzenlenmesini istediği, Azerbaycan'ın ünlü lirik şairi Molla Penah Vagif'e ithaf edilen "Vagif Şiir Geceleri" ile "Harı Bülbül" festivallerinin dahil edildiğini ve bu yönde çalışmaların başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı