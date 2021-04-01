Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya Aliyev, Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'ü kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Baykar Savunma Teknik Müdürü...