Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a karşı kazanılan Karabağ zaferinde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takarak onurlandırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a karşı kazanılan Karabağ zaferinde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takarak onurlandırdı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın envarterinde bulunan Türk SİHA'ları Ermenistan'ın korkulu rüyası oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan'a karşı kazanılan zaferde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı olan Selçuk Bayraktar'a madalya takdim edildiği belirtildi. 


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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