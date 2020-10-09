Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Paşinyan'a: "Her gün defalarca yardım istiyor, yardım istiyor,...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yüklenerek, "Her gün defalarca yardım istiyor, yardım istiyor, yalvarıyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yüklenerek, "Her gün defalarca yardım istiyor, yardım istiyor, yalvarıyor" ifadelerini kullandı. Aliyev ayrıca, "Bizim başkasının toprağında gözümüz yok ama kendi toprağımızı hiç kimseye vermeyeceğiz. Karabağ Ermenistan'ın demekle Karabağ Ermenistan'ın olmuyor" dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Aliyev, konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Paşinyan'ın her gün yeni birinden yardım istediğini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Her gün defalarca yardım istiyor, yalvarıyor. Birilerinin ayaklarına kapanıyor. Gelip bizi kurtarın diyerek kendini küçük düşürüyor. Onların kurtuluşunun tek yolu topraklarımızı terk etmeleridir. Bunu defalarca söyledik. Topraklarımızı kendi istekleriyle terk etmelerini defalarca söyledik. BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulayın dedik. Yoksa pişman olacaksınız. Sizce Azerbaycan bu durumda barışacak mı? Uzlaşmayacak. Bunu defalarca söyledim. Ama bizim topraklarımızda kaldı ve kutsal topraklarımızı zehirledi. Ermenistan yönetimi tamamen kayboldu. Düzenli olarak farklı ülkeleri, farklı liderleri çağırıyor. Karabağ Ermenistan'ın demekle Karabağ Ermenistan'ın olmuyor. Şimdi sesini bile çıkaramıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova'ya görüşmeye gelmiş. Diyebiliyorsa orada Karabağ Ermenistan'dır desin. Eğer bir şey söylerse hiçbir müzakerenin konusu bile açılamaz. Hiç kimse bize mecbur edemez" dedi.

"Bizin başkasının toprağında gözümüz yok ama kenti toprağımızı hiç kimseye vermeyeceğiz"

Paşinyan'ın şartlarından birinin de sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin eşkıya lideri ile Azerbaycan'ın görüşmesi gerektiği olduğunu belirten Aliyev, "Bunu asla kabul edemeyiz ve asla olmayacak. Dolayısıyla dün ve önceki gün yaşanan olaylar gösteriyor ki, Ermenistan yönetimi büyük bir darbe aldıktan sonra ancak bizim şartlarımızı kabul etmek zorunda olduklarını anladı. Ne dersek diyelim olacak. Müzakereler ve barış yoluyla ona topraklarımızdan ayrılma şansı veriyoruz. Her ne yolla olursa olsun biz kendi topraklarımıza döneceğiz. Her durumda toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlayacağız. Bütün dünya gördü. Özellikle Ermenistan bunu gördü. Kan dökülmesini istemiyoruz. Şehit istemiyoruz. Toprağımızı istiyoruz. Bizim topraklarımızdan çıkıp gidin. Defolun bizim topraklarımızdan. Gidin kendi ülkenizde yaşayın. Biz kendi topraklarımızı geri alacağız. Onun için bu tarihi şansı onlar kaçırmamalı. Bugün Moskova'da yapılacak görüşme birçok konuya aydınlık getirecek. Onlar temel şartları kabul etmeli. Paşinyan, bu temel şartları kabul etmeyeceğini söylemişti. Bir karış bile toprağı Azerbaycan'a vermeyeceğini söylemişti. Ne oldu peki? Gel koru o toprakları. Hani vermeyecektin? Ne oldu da kaçtın? Şimdi onun bunun ayağına kapanarak kendi halkını alçaltıyorsun. Bizim başkasının toprağında gözümüz yok ama kendi toprağımızı hiç kimseye vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İşgal edilen tüm topraklarda bayrağımız göndere çekilecek"

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alacağını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür. Biz topraklarımızı alacağız ya müzakere sürecinde ya savaş yoluyla ama topraklarımızı geri alacağız. Statüko diye bir şey yoktur. O günler geride kaldı. Statükoyu değiştirdim. Orada, savaş alanında statüko yok. Temas hattı yok artık. Bu iletişim hattını 30 yıldır inşa ediyorlar. Aşağıdan yukarıya doğru ilerliyoruz. Aslında beton tahkimatlar orada inşa edildi 30 yıldır. Biz geçtik. Azerbaycanlı bir askere kimse bir şey söyleyemez. Bugün o temas hattını yok ettik. Yeni bir temas hattı olacağını söylüyorlar. Olmayacak. Topraklarımızı geri alacağız. Hangi temas hattından bahsedebiliriz? İrade gösterdik, güç gösterdik, halkımızın iradesine güvendik ve bugün kazanıyoruz. Tarihi bir zafer kazanıyoruz. Bu zafer, Azerbaycan halkının galibiyetlerinin en parlağıdır ve bu zaferler gelecekte de devam edecektir. Topraklarımızı geri alacağız. Toprak bütünlüğümüzü yeniden alacağız. Düşmanı kovmaya devam edeceğiz. Azerbaycan halkının sözlerimi beğendiğini biliyorum. Onları sonuna kadar kovacağız. İşgal edilen tüm topraklarda bayrağımız göndere çekilecek ve Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis edecek. Azerbaycan ordusu çok yaşa. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı