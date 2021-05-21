Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Güney Kafkasya için iş birliği ve entegrasyon mesajı Açıklaması
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Güney Kafkasya için iş birliği ve entegrasyon mesajı Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Güney Kafkasya için iş birliği ve entegrasyon mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarının 30 yıl işgal altında bulunmasına ve o bölgelerdeki büyük ölçekli yıkıma rağmen geleceğe bakmaya hazır olduklarını belirterek, "Umarız zamanı gelir ve Güney Kafkasya'daki aktif iş birliği ve entegrasyondan konuşuruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarının 30 yıl işgal altında bulunmasına ve o bölgelerdeki büyük ölçekli yıkıma rağmen geleceğe bakmaya hazır olduklarını belirterek, "Umarız zamanı gelir ve Güney Kafkasya'daki aktif iş birliği ve entegrasyondan konuşuruz" dedi.

Aliyev, Uluslararası Nizami Gencevi Merkezinin düzenlediği "Güney Kafkasya: Bölgesel Kalkınma ve İşbirliği Perspektifleri" konulu webinara katıldı.

Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında bölgedeki durum, Ermenistan'la ilişkilerin geleceği, Azerbaycan'ın planları konusunda konuşan Aliyev, farklı ülkelerden eski cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanların yer aldığı katılımcıların sorularını yanıtladı.

Aliyev, savaşın bölgedeki durumu tamamen değiştirdiğini, dolayısıyla Güney Kafkasya için yeni yaklaşım ve yeni gündeme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İşgal döneminde Ermenistan'la hiçbir şekilde iş birliği yapmayacaklarını açıkça ifade ettiklerini hatırlatan Aliyev, "Şimdi geleceğe bakmalıyız. Azerbaycan, topraklarının 30 yıl işgal altında bulunmasına, o bölgelerdeki büyük ölçekli yıkıma rağmen entegre Güney Kafkasya'nın parçası olarak geleceğe bakmaya hazırdır. Umarız zamanı gelir ve Güney Kafkasya'daki aktif iş birliği ve entegrasyondan konuşuruz." dedi.

Aliyev, bölgede gerçekleştirilecek ulaşım projelerinden bahsederek, şunları söyledi:

"Zengezur koridorunun açılmasının ardından bölgedeki tüm ülkeler için yeni fırsatlar oluşacak. Azerbaycan, iş birliğine ve ortak gelecek planlamaya açıktır. İstesek de istemesek de biz komşuyuz, yan yana yaşamalıyız ve yeniden birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kolay değil. Burada duygular var. Azerbaycan halkının kurtarılmış topraklara gidip tamamen yıkılan yerleri görünce neler hissettiklerini bir düşünün. Politikacılar, bölgede sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenliğin ancak karşılıklı faaliyet yoluyla sağlanabileceğini anlatmalılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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