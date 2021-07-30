Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a, Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı Açıklaması
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a, Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a, Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin attığı kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından emin olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a, Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı Açıklaması - Haberler
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