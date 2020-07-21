Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sınıra yönelik saldırılarına karşı gösterdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür
21.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:04

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sınıra yönelik saldırılarına karşı gösterdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev, "Tabii ki ilk destek, ilk adım kardeş Türkiye'den geldi" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan gerilim devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şehit aileleri ve savaş gazilerinin aileleri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, gösterdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev, "Bugünlerde hiç olmadığı kadar güçlü uluslararası destek gördük. Tabii ki ilk destek, ilk adım kardeş Türkiye'den geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, açıkça Azerbaycan'ı desteklediğini ve Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. İki kardeş ülke olan Azerbaycan ile Türkiye'nin hep birlikte olacağını vurguladı. Bu destek için kardeşime derin şükranlarımı sunuyorum" dedi. Aliyev, "Bugünlerde sürekli temas halindeyiz. Beni aradı, desteğini dile getirdi ve şehitlerimiz için başsağlığı dileklerini iletti. Sonuna kadar birlikte olacağımızı söyledi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman büyük saygı duyduğunu dile getiren Aliyev, "Türk halkına olan sevgim sır değil. Bugün dünyada Türkiye ve Azerbaycan gibi birbirine yakın başka bir ülke olmadığını defalarca söyledim. Bu hem tarihimize, ortak etnik köklerimize ve günümüz politikamızdan belli oluyor. Aynı zamanda Türkiye Savunma Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı, Türk parlamento üyeleri Azerbaycan'a olan desteklediklerini bana ilettiler" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Manşet

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