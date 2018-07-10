Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Resmi Törenle Karşıladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Resmi Törenle Karşıladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Bakü’de resmi törenle karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Resmi Törenle Karşıladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBakü'de resmi törenle karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Zagulba Konutunda gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. - BAKÜ

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