Aliyev: "Cebrayıl'a bağlı 3 önemli nokta ve stratejik yükseklikler azad edildi" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Cebrayıl'a bağlı 3 önemli nokta ve stratejik yükseklikler azad edildi" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Cebrayıl'a bağlı 3 önemli nokta ve stratejik yükseklikler azad edildi" dedi.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebrayıl'e bağlı Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezra kentlerinin yanı sıra birçok stratejik noktanın işgalden kurtulduğunu ifade ederek, "Cebrayıl'a bağlı 3 önemli nokta ve stratejik yükseklikler azad edildi. Kahraman ordumuzun operasyonları devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı