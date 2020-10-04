Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu

04.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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