Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu
04.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov