Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Cebrail'e bağlı 13 köy işgalden kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Cebrail'e bağlı 13 köy işgalden kurtarıldı

19.10.2020 08:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:09
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Cebrail'e bağlı 13 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu sabah yaptığı açıklamada "Cebrail yöresine bağlı Sultanli, Emirvarli, Mashanli, Hasanli, Alikeykhanli, Gumlag, Hacılı, Goyerchinveysalli, Niyazguzlar, Kechel Memmedli, Shahvelli, Hacı Ismayilli and Isaklı köyleri kurtarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu sabah yaptığı açıklamada "Cebrail yöresine bağlı Sultanli, Emirvarli, Mashanli, Hasanli, Alikeykhanli, Gumlag, Hacılı, Goyerchinveysalli, Niyazguzlar, Kechel Memmedli, Shahvelli, Hacı Ismayilli and Isaklı köyleri kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Cebrail'e bağlı 13 köy işgalden kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SÜLEYMAN: Tebrikler aliyev cumhurbaşkanı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Didem Soydan Oktay Kaynarca
Spor Samatta Ozan Tufan Metin Oktay Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Cebrail'e bağlı 13 köy işgalden kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 09:12:03. #1.14#
title