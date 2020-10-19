Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Cebrail'e bağlı 13 köy işgalden kurtarıldı
19.10.2020 08:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:09
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu sabah yaptığı açıklamada "Cebrail yöresine bağlı Sultanli, Emirvarli, Mashanli, Hasanli, Alikeykhanli, Gumlag, Hacılı, Goyerchinveysalli, Niyazguzlar, Kechel Memmedli, Shahvelli, Hacı Ismayilli and Isaklı köyleri kurtarıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu sabah yaptığı açıklamada "Cebrail yöresine bağlı Sultanli, Emirvarli, Mashanli, Hasanli, Alikeykhanli, Gumlag, Hacılı, Goyerchinveysalli, Niyazguzlar, Kechel Memmedli, Shahvelli, Hacı Ismayilli and Isaklı köyleri kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı