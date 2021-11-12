Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması...

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Zengezur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya bağlayacak'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Zengezur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya bağlayacak"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title