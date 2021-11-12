Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması...
AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor"
AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
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