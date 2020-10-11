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Son dakika haberi! Günün özeti

11.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.10.2020 17:31

Son dakika gündem haberine göre Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Aliyev: "Bu alçak eylemler Azerbaycan halkının iradesini asla kıramayacak"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Gence'ye yönelik füze saldırısı, Rusya'nın...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu alçak eylemler Azerbaycan halkının iradesini asla kıramayacak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Gence'ye yönelik füze saldırısı, Rusya'nın arabuluculuğundaki görüşmelere bir başka saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür.

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Dışişlerinden Ermenistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıyı kınadı.

KKTC'de cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

KKTC'de 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar oylarını kullandı. ...

Okul öncesi eğitim haftada 5 gün yüz yüze

Eğitimde ikinci aşama pazartesi günü başlıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

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İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gece saatlerinde tedavi altındaki iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 8'e yükseldi.

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Tayland'da otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı

Tayland'da bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

(İHA)

Son dakika haberi! Günün özeti
Son dakika haberi! Günün özeti
Son dakika haberi! Günün özeti
Son dakika haberi! Günün özeti
Son dakika haberi! Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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