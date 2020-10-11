Son dakika haberi! Günün özeti

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Son dakika gündem haberine göre Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Aliyev: "Bu alçak eylemler Azerbaycan halkının iradesini asla kıramayacak"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Gence'ye yönelik füze saldırısı, Rusya'nın...