Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kuruluna hitap etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda düzenlenen Covid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Rusya, ortak gözlem merkezi aracılığıyla ateşkesin sağlamasında önemli rol oynadı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Covid-19'la Mücadele Özel Oturumuna katıldı. Aliyev konuşmasında, "Azerbaycan, virüsün yayılmasını durdurmak için zamanında ve gerekli önleyici tedbirleri almıştır. Hükümet salgının olumsuz etkilerini azaltmak için değeri 2.5 milyar ABD dolarından fazla olan sosyal, ekonomik ve finansal destek paketi hazırladı. Sosyal destek önlemleri, ülke nüfusunun yarısı olan yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor" diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgınla mücadeleye Azerbaycan'ı örnek gösterdiğini söyleyen Aliyev, "Dünya Sağlık Örgütü'ne 10 milyon ABD doları tutarında gönüllü bağış yaptık. Azerbaycan bugüne kadar 30'dan fazla ülkeye insani ve mali yardım sağladı" dedi.

"ERMENİSTAN MÜZAKERE SÜRECİNİ KASTEN MAHVETTİ"

Azerbaycan'ın salgın sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in inisiyatifini küresel çapta desteklediğini belirterek, "Ancak bu çağrı Ermenistan tarafından duyulmamıştı. Son iki yılda Ermenistan müzakere sürecini kasten mahvetti. Ermenistan Başbakanı 'Karabağ'ın Ermenistan'dır' gibi müzakerelere son veren bir dizi kışkırtıcı açıklama yaptı. Temmuz ayında Ermenistan, devlet sınırında askeri provokasyon gerçekleştirdi" dedi.

Aliyev, "24 Eylül Genel Kurul Toplantısında yaptığım açıklamada, Ermenistan'ın yeni bir savaş için hazırlandığı uyarısında bulundum. 27 Eylül'de Ermenistan Azerbaycan'a karşı büyük çaplı askeri saldırı başlattı. 44 gün boyunca Ermenistan ordusu, Terter ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerini şiddetli bir şekilde bombaladı. Ermenistan ön cepheden çok uzakta yerleşen Gence, Berde, Mingeçevir, Gebele, Siyezen ve başka şehirlere balistik füze fırlattı. Azerbaycanlı siviller arasına panik oluşturmak ve kitlesel zayiata neden olmak için ağır toplar, balistik füze, beyaz fosfor, misket bombası kullanıyorlar. 11'i çocuk 94 sivil öldürüldü, 400'den fazla sivil yaralandı" ifadelerini kullanarak çatışmaların bilançosunu hatırlattı.

Azerbaycan ordusun Ermenistan ordusuna gerekli karşılığı verdiğine vurgu yapan Aliyev, "Azerbaycan ordusu vatandaşlarını ve topraklarını savundu. Başarılı bir şekilde karşı saldırı operasyonu başlattık ve bu da işgal altındaki bölgelerimizin bir kısmının kurtarılmasıyla sonuçlandı. Azerbaycan'ın askeri operasyonlar sırasında kazandığı askeri zaferler Ermenistan'ı teslim olmaya zorladı" şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Rusya, ortak gözlem merkezi aracılığıyla ateşkesin sağlamasında önemli rol oynadı"

Aliyev, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı ve Ermenistan Başbakanı arasında imzalanan üçlü bildiri 10 Kasım'da imzalanarak diğer işgal altındaki toprakların da kurtuluşu sağlandı. Türkiye ve Rusya, ortak gözlem merkezi aracılığıyla ateşkesin sağlamasında önemli rol oynadı. Böylece Azerbaycan-Ermenistan Dağlık Karabağ sorunu askeri-siyasi yolla çözüldü. Uluslararası hukuka uyulmaması durumunda Güvenlik Konseyi kararlarının zorla uygulanmasını sağlamak kaçınılmazdı. Ermenistan, özel oturum düzenleme girişimine karşı çıkan tek ülkeydi. Özel oturumun salgına karşı küresel mücadeleye katkıda bulunacağına ve bizi ortak hedeflerimiz etrafında birleştireceğine inanıyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı