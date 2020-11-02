Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Milletvekili Binali Yılıdırım başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Milletvekili Binali Yılıdırım başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yılıdırım başkanlığındaki heyeti kabul ettiği belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı