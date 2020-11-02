Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti

02.11.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:46
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Milletvekili Binali Yılıdırım başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Milletvekili Binali Yılıdırım başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yılıdırım başkanlığındaki heyeti kabul ettiği belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim'- '100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim"- "100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisini kabul etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Sezen Aksu Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yılıdırım'ı kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 13:55:12. #1.14#
title