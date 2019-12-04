Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bekir Pakdemirli'yi kabul etti

04.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:10

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki konular müzakere edildi.

Görüşmede, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da hazır bulundu.

Bakan Pakdemirli, Bakü ziyareti kapsamında Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile de ikili görüşmeler yaptı.

Kaynak: AA