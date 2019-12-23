Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "AB'nin Türkiye'ye yaptığı büyük adaletsizlik"

23.12.2019 23:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:38

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bazı eski Sovyet ülkeleri Avrupa Birliğine (AB) alınmasına rağmen Türkiye'nin uzun yıllardır bekletilmesini, "büyük adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

Aliyev, ülkedeki ulusal televizyon kanallarında Azerbaycan'ın dış politikası, komşu ülkelerle gerçekleştirilen projeler ve içişleri konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu, 2019 yılını değerlendirdi.

2019'un, Azerbaycan için başarılı geçtiğini vurgulayan Aliyev, hedeflerin hayata geçirildiğini, ülkenin geliştiğini belirtti.

Aliyev, dış politikada da büyük başarılar elde edildiğini ifade ederek geleneksel ortaklarla ilişkileri daha üst düzeye çıkardıklarını, komşu ülkelerle ilişkileri daha da geliştirdiklerini kaydetti.

Azerbaycan'ın Avrupa ile ilişkilerine ve Avrupa'ya entegrasyonu konusuna da değinen Aliyev, "Avrupa'ya entegrasyon konusunda adımlarımızı attığımızı düşünüyorum. Yeni adımlara hem ihtiyaç yok hem de o adımlar sonuç vermeyecek. Biz AGİT ve Avrupa Konseyi'ne üyesiz. Bu, Avrupa entegrasyonunun bir çeşididir. Avrupa entegrasyonu denildiğinde AB'ye üyelikten bahsediliyorsa bu tamamen olanaksızdır." dedi.

İngiltere'nin AB'den çıkması ve bazı AB liderlerinin genişlemeye karşı açıklamalarını hatırlatan Aliyev, "Kardeş Türkiye örneğine bakalım. Türkiye'nin AB ile imzaladığı anlaşmanın üzerinden yıllar geçti. Fakat sonraki adımlar sonuç verdi mi? Tabii ki hayır. Bu da büyük adaletsizliktir. Bazı eski Sovyet ülkeleri AB'ye girdi. Onlar Türkiye'den daha mi gelişmiş ülkeler? Hayır. Onlar AB'ye üye olmak için daha mı hazırlıklıydı? Hayır. Peki, onları neden kabul ettiler ama Türkiye'yi kabul etmediler? Sorunun cevabı bellidir. Çünkü Türkiye Müslüman ülkesidir. Şimdi bunu açıkça söylüyorlar. Daha önce bazı bahaneler getiriyorlardı, şimdi ise gizlemiyorlar. Müslüman ülkesi olduğu için Türkiye'yi AB'ye almıyorlar. Bu durumda Azerbaycan'ı da kabul etmezler. Diyelim ki yarın bize dediler ki gelin üye olun. Bu bize gerekli mi. Kesinlikle hayır. " diye konuştu.

"Uzun vadede ana gelir kaynağımız doğal gaz olacak"

Azerbaycan'ın enerji projelerine de değinen Aliyev, TANAP'ın faaliyete başlamasını "tarihi olay" şeklinde nitelendirdi.

TANAP'ın zamanından önce ve planlanandan daha düşük maliyetle inşa edildiğini bildiren Aliyev, "2012'de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tarihi anlaşmaya imza attık. TANAP sadece Türkiye'den geçen bir hat değil. Bu hat hem Türkiye'ye doğal gaz sağlayacak ve artık sağlıyor, hem Gürcistan'a hem de Avrupa'ya. Aynı zamanda bize tüm doğal gaz kaynaklarımızı kullanmaya, yabancı sermaye çekmeye olanak sağlayacak. Böylece Azerbaycan doğal gaz ihracından gelir elde edecek. Uzun vadede ana gelir kaynağımız doğal gaz olacaktır. Bu yüzden TANAP'ın çok büyük önemi var." ifadelerini kullandı.

"Bazı Batı ülkeleri Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna karşı çıkmıştı"

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına ilişkin de Aliyev, stratejik altyapı projesi olarak gördükleri bu hattı, bazı engellemelere rağmen tamamladıklarını bildirdi.

Uluslararası finans kuruluşlarının bu projeye ilgi göstermediğini, başvurdukları bazı ülkelerden de olumsuz yanıt aldıklarını hatırlatan Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun yapılış sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Baktık ki bu işi komşularla birlikte kendimiz yapmamız lazım. İlk olarak Türkiye ile anlaştık. Daha sonra Gürcistan'la müzakerelere başladık. Gürcistan'ın maddi durumu yoktu. Bu yüzden işi biz üstlendik ve Gürcistan'a, inşaatın Azerbaycan şirketleri tarafından yapılması şartıyla 800 milyon dolar kredi verdik. Tüm bunları ayarladıktan sonra uluslararası baskılarla karşı karşıya kaldık. Bunu beklemiyorduk. Çünkü haritaya bakan herkes bu hattın gerekli olduğunu görürdü. Fakat bazı Batı ülkeleri buna karşı çıkıyordu. Gürcistan'a, projeye onay vermemesi için baskılar başladı. Çünkü bu proje gerçekleşse Ermenistan çıkmaza girecekti. Dünyadaki Ermeni yanlısı güçler ve Ermeni diasporası buna açıkça karşı çıktı. Fakat biz Gürcistan yönetimini bu projenin faydalı olduğu hususunda ikna edebildik. Mutabakat sağlandıktan sonra ben bazı Batılı liderlere açıkça dedim ki 'yardım etmiyorsanız bize engel olmayın.' Engel çıkartırsanız biz de bazı konularda size engel çıkartırız. Böylece anlaşma imzalandı ve proje 2 yıl önce tamamlandı. Şimdi biz sadece beklediğimiz yerlerden değil yeni adreslerden de bu hatla yük kabul ediyor ve gönderiyoruz."

Kaynak: AA