Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 6 köy daha işgalden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 6 köy daha işgalden kurtarıldı

15.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:49
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 6 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan'ın Ermeni saldırılarının ardından Dağlı Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, "Kahraman Azerbaycan ordusu, Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 6 köy daha işgalden kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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