Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 48 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 48 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

09.11.2020 19:58 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 48 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurduAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 48 köy, 1 kasaba, 8 stratejik öneme sahip noktanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Hocavend'in Mets Tağlar, Salaketin, Zoğalbulak, Aragül, Tağavard, Büyük Tağavard, Zerdanaşen ve Şeher, Hocalı'nın Şuşakend, Muhtar ve Daşaltı, Fuzuli'nin Aşağı Güzdek, Govşatlı, Mirzecamallı, Şekercik, Merdinli, Şıhlı, Karamemmedli, Dövletyarlı, Hacılı, Hüseynbeyli ve Saracık, Zengilan'ın Sobu, Karagöz ve İskenderbeyli, Cebrail'in Kalacık, Mollahesenli, Esgerhanlı, Yukarı Nüsüs, Aşık Melikli, Niftalılar, Gerer ve Çelebiler, Gubadlı'nın Karamanlı, Hendek, Hemzeli, Mahrızlı, Hal, Ballıkaya, Ulaşlı, Tinli, Hocahan, Boyuneker, Karakoyunlu ve Çereli, Laçın'ın Gülebürd, Sefiyan ve Türkler köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. Aliyev ayrıca, Zengilan'ın Bartaz kasabası ile Bartaz (2 bin 300 metre), Sığırt (1370 metre), Şükürataz (2 bin metre) tepeleriyle isimsiz 5 stratejik tepenin kurtarıldığını bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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